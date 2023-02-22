В Конгрессе США предлагают проводить проверку умственных способностей кандидатов в президенты
2023-02-22 01:04
Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предложил ввести проверку умственных способностей кандидатов на пост президента и вице-президента США.
По его мнению, американцы заслуживают высших должностных лиц, компетентных в интеллектуальном и ментальном плане.
Такая инициатива появилась на фоне информации о том, что нынешний президент страны Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок.
Чтобы ввести подобное тестирование, потребуется получить одобрение двух третей Сената и Палаты представителей США,
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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