В Конгрессе США предлагают проводить проверку умственных способностей кандидатов в президенты

Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предложил ввести проверку умственных способностей кандидатов на пост президента и вице-президента США.

По его мнению, американцы заслуживают высших должностных лиц, компетентных в интеллектуальном и ментальном плане.

Такая инициатива появилась на фоне информации о том, что нынешний президент страны Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок.

Чтобы ввести подобное тестирование, потребуется получить одобрение двух третей Сената и Палаты представителей США,