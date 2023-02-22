В Великобритании опасаются дефицита томатов, огурцов и цветной капусты из-за роста цен

В британских супермаркетах может образоваться дефицит томатов, огурцов, цветной капусты в связи и серьезным ростом цен.

Такой информацией поделилась с журналистами Минетт Баттерс, глава Национального союза фермеров.

Она рассказала, что британские фермеры столкнулись с целым рядом сложностей, от высокой инфляции и нехватки рабочей илы до разрушения цепочек поставок из-за спецоперации на Украине и Brexit.

Великобритания не может рассчитывать и на таких традиционных поставщиков, как Италия и Португалия, поскольку там отмечается снижение урожая.