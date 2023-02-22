Reaction: Западу пришлось признать провал санкций против России

Издание Reaction опубликовало материал британкого экономиста Иэна Стюарта, который пишет о провале антироссийских санкций Запада.

Он напоминает, что после начала спецоперации в отношении России были введены жесткие санкционные ограничения в расчете на ее экономический крах.

Но вместо этого курс рубля только укрепился, МВФ уже прогнозирует рост российской экономики, а Центробанк предотвратил распродажу российских активов за счет резкого повышения ключевой ставки.

В результате Россия избежала гиперинфляции, обвала стоимости нацвалюты, а экспортных сырьевых товаров по высоким ценам полностью компенсировал эффект санкций.