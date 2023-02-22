Reuters: индийская госкомпания не может оплатить российскую нефть из-за санкций
2023-02-22 02:14
Агентство Reuters сообщает, что индийская государственная компания Hindustan Petroleum не может произвести оплату за купленную российскую нефть из-за санкций Запада.
Кредитные организации не хотят оказаться под вторичными санкциями, поэтому отказываются проводить подобные платежи.
Сейчас компания пытается найти другие возможности проведения оплаты, не связанные с банками, находящимися под американским влиянием.
Ранее сообщалось, что Китай и Индия стали крупнейшими импортерами российских энергоносителей после начала спецоперации.
Опубликовано: Светлана Репина