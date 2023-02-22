Байден: у Запада нет целей напасть на Россию и «уничтожить ее»

О заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена сообщили в ТАСС. По словам главы Белого дома, "США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее".

Во время своего выступления в Варшаве Джо Байден заявил, что у стран Европы и США нет целей захвата и уничтожения России.

Американский лидер подчеркнул, что граждане России не враги американцам, а "хотят лишь жить в мире со своими соседями".

Байден отметил, что существующая ситуация на Украине - это трагедия, а в проведении Путиным СВО "никогда не было необходимости".

Как считает американский президент, Россия в состоянии завершить войну. Но если бы Украина не стала защищать себя, то это означало бы "конец Украине".

Именно это, по мнению лидера США, и стало причиной масштабной помощи украинской стороне.