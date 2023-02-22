В интервью телеканалу Fox News подполковник армии США сделал несколько высказываний по поводу визита Байдена на Украину, назвав его "большим шоу".

Во время посещения Киева главой Белого дома в украинской столице вдруг объявили воздушную тревогу.

Все это было лишь продуманной постановкой, которая показала Украину не с лучшей стороны. Об этом подполковник Дэниел Дэвис сообщил, выступая в эфире Fox News.

Президент США приехал в столицу Украины без предупреждения, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.

Именно в это время в городе объявили предупреждение о военном ударе с воздуха.

Позже в СМИ Украины появился показательный видеоролик, на котором слышно, как Джо Байден проходит по городу под тревожную сирену.

Все это, по словам Дэвиса "выглядело как большая постановка, особенно когда через несколько часов мы узнали, что Белый дом предварительно все это согласовал с русскими".

Все знали, что "никакой атаки не будет".

По мнению американского подполковника, визит Байдена в Киев был лишним и ни на что не повлиял, потому что Америка итак дает Украине все, что она потребует.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о том, что Москва была предупреждена о визите Байдена через дипломатические каналы.

При этом российская сторона никаких гарантий безопасности прибывшим американцам не предлагала.

В России лишь взяли на заметку поступившую информацию, а далее, "как они ее восприняли - это их дело".