Трамп предупредил: мир стоит на пороге третьей мировой, обвиняя в этом «одержимых» в Вашингтоне
РИА Новости: экс-президент Америки заявил, что мир уже на грани третьей мировой войны, которую провоцируют Байден и другие "одержимые" в Вашингтоне.
Бывший президент Соединенных Штатов записал видеообращение, в котором заявил: мир максимально приблизился к третьей мировой войне, а виноват в этом "коррумпированный вашингтонский истеблишмент", которым руководит Байден.
Дональд Трамп подчеркнул, что нынешний президент США "не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн".
Также экс-глава Белого дома посоветовал американцам "избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение".
Трамп отметил, что будучи президентом, не принимал "катастрофические советы" генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", умеющих втянуть страну в конфликт, не не знающих как из него выбраться.
Отдельно Дональд Трамп выделил Викторию Нуланд и подобных ей политиков, которые "одержимы подталкиванием Украины к НАТО" и могут привести мир к третьей мировой войне.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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