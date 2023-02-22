Ван И обратился к Боррелю: почему можно поставлять оружие в Украину и нельзя вооружать Россию
Ван И, руководитель канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам подчеркнул: Пекин не вооружает страны, которые участвуют в войне.
Китайский политик задал важный вопрос руководителю дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю в рамках неофициальной беседы в Мюнхене.
Ван И спросил, почему Борреля волнует вопрос о поставках оружия России со стороны Китая. Если ЕС вооружает Украину, то почему Россия не может рассчитывать на такую же помощь от Китая.
На это Жозеп Боррель ответил:
Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине.
Этот разговор Боррель пересказал на пресс-конференции в НАТО во вторник.
Глава дипломатии Евросоюза отметил, что давно состоит в хороших отношениях с госсоветником Ван И, который в очередной раз подтвердил, что Пекин не намерен давать оружие России, потому что "таков принцип внешней политики Китая"
Опубликовано: Храмова Оксана
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