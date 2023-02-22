Ван И обратился к Боррелю: почему можно поставлять оружие в Украину и нельзя вооружать Россию

Ван И, руководитель канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам подчеркнул: Пекин не вооружает страны, которые участвуют в войне.

Китайский политик задал важный вопрос руководителю дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю в рамках неофициальной беседы в Мюнхене.

Ван И спросил, почему Борреля волнует вопрос о поставках оружия России со стороны Китая. Если ЕС вооружает Украину, то почему Россия не может рассчитывать на такую же помощь от Китая.

На это Жозеп Боррель ответил:

Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине.

Этот разговор Боррель пересказал на пресс-конференции в НАТО во вторник.

Глава дипломатии Евросоюза отметил, что давно состоит в хороших отношениях с госсоветником Ван И, который в очередной раз подтвердил, что Пекин не намерен давать оружие России, потому что "таков принцип внешней политики Китая"