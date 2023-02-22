Пушилин предупредил Запад: не стоит играть в игры с Россией - ядерной державой

Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, отметив, что Западу не следует вести свои игры с "такими вещами, с которыми точно не стоило бы".

Лидер ДНР Денис Пушилин прозрачно намекнул на опасность, которая грозит всем, кто играет в игры с Россией, являющейся ядерной державой. Политик адресовал свои слова "коварному Западу".

Высказывания прозвучали в рамках комментария к посланию российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Пушилин также подчеркнул миролюбивость России, которая при этом не намерена выслушивать угрозы и терпеть выпады в свой адрес.