Пушилин предупредил Запад: не стоит играть в игры с Россией - ядерной державой
Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, отметив, что Западу не следует вести свои игры с "такими вещами, с которыми точно не стоило бы".
Лидер ДНР Денис Пушилин прозрачно намекнул на опасность, которая грозит всем, кто играет в игры с Россией, являющейся ядерной державой. Политик адресовал свои слова "коварному Западу".
Высказывания прозвучали в рамках комментария к посланию российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Пушилин также подчеркнул миролюбивость России, которая при этом не намерена выслушивать угрозы и терпеть выпады в свой адрес.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Антон Райт
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