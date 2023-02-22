Костомаров ослеп на правый глаз, врачам пришлось удалить хрусталик
2023-02-22 09:32
Фигурист Роман Костомаров частично не видит. Правый глаз спортсмена не функционирует. Врачи удалили хрусталик.
Звезда ледовых шоу Роман Костомарова не видит правым глазом.
Несколько лет назад фигуристу диагностировали афакию, тогда же ему сделали операцию по замене хрусталика.
В настоящее время из-за сильного фронтита знаменитости пришлось вновь удалить хрусталик. Воспаление в лобных пазухах негативно влияет на глаза, вызывая слезоточивость и светобоязнь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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