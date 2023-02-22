Героин от ангины и простуды: К XIX веку ученые стали замечать, что использование морфия в качестве обезболивающего препарата делало пациента зависимым от этого наркотика.

В 1880-х годах врачи решили заменить морфин на героин, поскольку диаморфин был эффективнее примерно в 5 раз и, по мнению докторов, не вызывал такой зависимости, как его предшественник.

Героин создал химик по имени Алдер Райт в середине 70-х годов XIX века, а в свободную продажу вещество поступило в 1895 году.

Самой крупной компанией, продававшей аспирин с героином в аптеках, считалась немецкая корпорация Bayer. Препарат продавали и взрослым, и детям, которые хотят вылечить простуду и кашель.

Со временем исследователи стали подмечать, что героин был вовсе не таким эффективным, да и покупатели стали все чаще возвращаться в аптеки, чтобы купить новую бутылочку с опиатом…

У пациентов стали проявляться серьезные побочные эффекты от «лекарства», и врачи стали выходить на забастовки с требованием запретить продажу героина. Однако Bayer продолжала выпускать наркотик в свободную продажу аж до 1913 года.