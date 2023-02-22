Агата Муцениеце судится с Павлом Прилучным из-за квартиры

Актриса настаивает на признании бывшего мужа как утратившим право пользования квартирой в Москве и хочет снять его с регистрационного учета.

Прилучный и Муцениеце в браке приобрели загородный дом, который после развода пары отошел Павлу. В их собственности также была просторная квартира в Москве, где живет Агата с детьми.

Актриса решила укрепить свои права на недвижимость, и подала заявление в суд, сообщает СтарХит.

Отношения между экс-супругами трудно назвать идеальными. Агата недавно рассказала, что приглашала на день рождения сына Тимофея Прилучного с новой семьей, а также его маму Любу, однако никто из них на праздник не пришел.

Издание отмечает, что сегодня бывших связывают только родительские обязанности, которые те выполняют по очереди.

Важно, что никому ни с кем ничего не надо делить. Мне кажется, реально сделать, чтобы все дружили, любили друг друга, общались без всяких „я делаю вид, что тебя не существует“, — считает Муцениеце.

В начале февраля представители актрисы обратились в Головинский районный суд Москвы с иском к Прилучному. В пресс-службе СтарХиту пояснили, что Агата настаивает на признании Павла Прилучного утратившим право пользования квартирой в Москве и снятии его с регистрационного учета.

Проще говоря - выписать бывшего мужа. Встреча сторон назначена на 6 марта.

К слову, эту процедуру Прилучный мог реализовать самостоятельно и добровольно - подав заявление через МФЦ или Госуслуги. Через суд собственником этот вопрос решается, если «прописанный не хочет выписываться из квартиры или связь с ним потеряна».

Речь идет о 4-комнатной квартире недалеко от метро «Речной вокзал» стоимостью в 30 миллионов рублей.