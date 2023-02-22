Лоботомия от психических недугов шокирующее лечение из прошлого

Несколько десятилетий врачи по всему миру проводили пациентам лоботомию, поскольку Уолтер Фримен посчитал, что у него получилось найти метод лечения, который облегчит страдания людей, страдающих от психических и эмоциональных проблем.

Однако он изобрел не эффективный способ помощи, а инструмент, который приводил к деградации и разрушению личности своих пациентов.

Первые попытки провести лоботомию основывались на исследованиях невролога из Португалии: Фримен сначала сверлил отверстия в черепе больного и разрубал связи между их лобными долями и гипоталамусами. Позже сверление заменилось забиванием инструментов в глазницы людей.

После этого, ученый начал сотрудничество с американским нейрохирургом по имени Джеймс Уоттс — врачи практиковали лоботомию на мертвых людях, а в 1936 году попробовали провести первую операцию на женщине, которая страдала от бессонниц и депрессии.

Врачам показалось, что операция завершилась успешно, и Уоттс с Фрименом стали делать такие процедуры регулярно.

Однако позже «вылеченные» люди стали деградировать физически и эмоционально, входя, по сути, в состояние овоща. Показательной стала операция на сестре Джона Кеннеди, которая после лоботомии потеряла всю дееспособность и до 2005 года жила под надзором сиделок и докторов.

Уолтер Фримен считал себя талантливым шоуменом и хотел, чтобы о его чудо-лечение узнали по всей стране. За короткое время он объездил половину Соединенных Штатов, проводя показательные операции на душевнобольных людях.

Всего хирург провел 3500 операций, и карьера его завершилась лишь в 1967 году. К нему пришла пациентка, которая уже подвергалась лоботомии, и Фримен снова положил ее на операционный стол.

В этот раз операция завершилась провалом: Уолтер повредил кровеносные сосуды в мозгу женщины, отчего та скончалась, а врач завершил свою «карьеру».