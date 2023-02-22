В 1884 году Коллер обнаружил, что кокаин способен действовать как обезболивающее

Обезболивающий кокаин: Сейчас кокаин «служит» дорогим наркотическим веществом, хранение, продажа и использование которого запрещено почти во всем мире, однако 100-140 лет назад его активно использовали в качестве обезболивающего.

В 80-х годах позапрошлого века ученые сумели вывести новое вещество с удивительными на тот момент свойствами — эритроксилон коки был недорогим и быстродействующим стимулятором.

Врачи и биологи стали заниматься исследованием листов коки, и в 1884 году Карл Коллер обнаружил, что кокаин способен действовать как обезболивающее местного применения.

Офтальмолог капнул раствор коки на глаз пациента и заметил, что его зрачок стал неподвижным, сам глаз не чувствовал боли, уменьшилась интенсивность крови из порезов.

Открытие врача быстро разнеслось по Европе, и через пару лет все врачи региона стали использовать кокаин во время операций на нос и глаза.

Более того, со временем кокаин стали продавать в каждой аптеке в таблетках и жевательных пластинках.

Люди покупали его, чтобы заглушить зубную и головную боль, избавиться от алкоголизма, импотенции и вялости тела.

Кокаин действительно помогал справляться с некоторыми недугами, однако его употребление вызывало галлюцинации, депрессию, перебои со сном, проблемы с питанием и что самое страшне - привыкание.