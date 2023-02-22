Лия Ахеджакова отказалась от эмиграции в Америку
84-летняя актриса рассказала, что режиссер Дмитрий Крымов обещал поставить для нее в США спектакль, но она отказалась от этого предложения.
Московский театр «Современник» недавно убрал из репертуара последнюю постановку с участием Лии Ахеджаковой «Игра в джин».
По словам звезды "Служебного романа", директор театра предупредил, что это - «требование разгневанных людей». Они считают, что человек с антироссийской позицией не может служить в театре, сообщает Космополитен.
Как стало известно изданию, Лия Меджидовна собирается на гастроли за границу. В частности, народная артистка РФ планирует 16 и 17 марта выступить на Кипре. Она задействована в спектакле «Мой внук Вениамин».
Ахиджакова рассчитывает также поехать с этой постановкой в другие европейские города.
Но эмигрировать из России не собирается. В интервью "Собеседнику она сказала:
Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов предложил поехать к нему в Америку, где он для меня поставит спектакль. Но у меня на это нет сил. Не тот возраст... Всё кончено! Это очевидно.
Опубликовано: Светлана Гарусева