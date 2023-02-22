Лия Ахеджакова отказалась от эмиграции в Америку

84-летняя актриса рассказала, что режиссер Дмитрий Крымов обещал поставить для нее в США спектакль, но она отказалась от этого предложения.

Московский театр «Современник» недавно убрал из репертуара последнюю постановку с участием Лии Ахеджаковой «Игра в джин».

По словам звезды "Служебного романа", директор театра предупредил, что это - «требование разгневанных людей». Они считают, что человек с антироссийской позицией не может служить в театре, сообщает Космополитен.

Как стало известно изданию, Лия Меджидовна собирается на гастроли за границу. В частности, народная артистка РФ планирует 16 и 17 марта выступить на Кипре. Она задействована в спектакле «Мой внук Вениамин».

Ахиджакова рассчитывает также поехать с этой постановкой в другие европейские города.

Но эмигрировать из России не собирается. В интервью "Собеседнику она сказала: