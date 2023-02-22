Медведев: Россию порвут на части, если она остановит войну с Украиной, не добиваясь победы

ТАСС: Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, прокомментировал в своем Телеграм-канале речь Джо Байдена в Варшаве.

По мнению Медведева, России грозит участь быть разорванной на части, если она прекратит СВО, не добившись победы.

Эти слова прозвучали в ответ на высказывание Байдена, сделанное на выступлении в Варшаве: если Украина не будет защищаться, то ей придет конец; если Россия остановит вторжение, закончится война.

Дмитрий Медведев объяснил свое видение "правды" и перефразировал слова американского лидера на свой лад: если Россия остановит спецоперацию без победы, то России больше не будет, потому что ее "порвут на части"; если США остановят поставки вооружения Киеву, "война закончится".