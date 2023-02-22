Игги Азалия серьезно относится к своему телу и к тому, кто извлекает из этого выгоду

Игги Азалия говорит, что продолжит публиковать сексуальные фотографии, потому что "мне это нравится" и "они красивые".

Игги Азалия говорит, что ее тело было "превращено в товар" звукозаписывающими лейблами, музыкальными руководителями: "Мне достался самый маленький отрез".

32-летняя "модная" рэперша ничего не утаила в недавнем разговоре с Эмили Ратаковски в ее подкасте High Low с EmRata, во время которого она рассказала о материнстве, пластической хирургии и открытии аккаунта на OnlyFans.

Азалия присоединилась к OnlyFans в январе, рассказав Ратаковски, что заработала "так много денег" с тех пор, как дебютировала на платформе со своим новым арт-проектом "Горячее ада".

Для нее успех - напоминание о том, что происходит, когда женщины получают возможность превращать свое тело в товар.

Следуя по стопам Мадонны, которая недавно высказалась о троллях и критиках, Игги Азалия только что похлопала в ответ ненавистникам, а также людям в музыкальной индустрии, которые выиграли от обнажения ее собственного тела.