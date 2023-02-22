По данным крупнейших учёных мира, лауреатов Нобелевской премии, профессоров Жана Доссе и Франсуа Жакоба, во Франции алкоголь и табак уносят ежегодно до ста тысяч жизней.

И это, не считая огромного числа инвалидов и умственно отсталых от рождения.

В течение многих десятилетий Франция занимает первое место в мире по алкоголизму, по циррозу печени, раку печени и другим последствиям употребления алкоголя, при этом там была одна из самых низких в мире рождаемость.

Французов не спасало и то, что там, в основном, распространены сухие натуральные виноградные вина, как говорят пьющие - "хорошего качества".

Ни "качество", ни низкое содержание алкоголя в вине не спасали французов от отрицательных последствий.

Болезни и инвалидность, прямая причина которых - потребление этих ядов, обходятся государственной казне Франции примерно в 18 млрд. долларов в год.

Экономисты многих стран в разные годы пытались соотнести объемы убытков от алкоголя с доходами бюджета от алкогольной индустрии и торговли.

При всей трудности полного учета, всегда суммы потерь превышали суммы доходов.

Так, в 2006 году сбор алкогольных акцизов в федеральный бюджет РФ вырос по сравнению с 2005 годом на 3,9 млрд. рублей и составил 55,4 млрд. рублей, а суммарные потери от алкоголя в год в России составляют около 500 млрд. руб.