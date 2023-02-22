Китай и Япония впервые за 4 года провели переговоры по безопасности

Стороны высказали претензии друг другу, и договорились установить прямую горячую линию связи, чтобы оперативно обсуждать вопросы безопасности.

Китай высказал свою обеспокоенность наращиванием вооруженных сил Японии. А Токио, в свою очередь, озабочен отношениями Пекина с Россией. В частности, Япония подозревает КНР в использовании воздушных шаров-шпионов.

Чтобы выяснить все волнующие вопросы, страны впервые за четыре последних года решили провести официальные переговоры по вопросам безопасности.

В декабре Япония заявила, что удвоит расходы на оборону в течение следующих пяти лет до 2% от валового внутреннего продукта (он составляет 320 миллиардов долларов), чтобы удержать Китай от военных действий.

Пекин в прошлом году увеличил расходы на оборону на 7,1% и тратит на свои вооруженные силы в четыре раза больше, чем Япония.

Токио планирует приобрести ракеты большей дальности, которые способны нанести удар по материковому Китаю. А также - запастись другими боеприпасами, которые потребуются для поддержания возможного конфликта вместе с крупными силами США.

Международная ситуация в области безопасности претерпела значительные изменения. Мы наблюдаем возвращение к односторонности, протекционизму и менталитету холодной войны, — заявил замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун на встрече в Токио с коллегой из Японии Шигео Ямада.

Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, на долю которого приходится около пятой части ее экспорта и почти четверть импорта. Это также основная производственная база для японских компаний.

Хотя отношения между Японией и Китаем имеют много возможностей, мы также сталкиваемся со многими проблемами, — сказал Ямада.

Он указал на территориальный спор из-за необитаемых островов в Восточно-Китайском море, недавние совместные военные учения Пекина с Москвой и предполагаемые китайские воздушные шары-разведчики, замеченные над Японией минимум трижды с 2019 года.

После того, как США сбили над своей территорией воздушный шар, Япония заявила, что планирует уточнить правила военного применения, чтобы позволить своим реактивным истребителям сбивать беспилотные летательные аппараты, нарушающие ее воздушное пространство.

В заявлении, опубликованном после встречи, МИД Японии также заявил о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Две страны договорились попытаться установить прямую горячую линию связи «примерно весной» и укрепить диалог по безопасности.