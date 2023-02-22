Алкоголь - депрессант, угнетающий процессы центральной нервной системы

Ошибочно полагать, что с его помощью можно избавиться от стресса. Алкоголь создаёт лишь иллюзию снятия напряжения.

На самом же деле напряжение в мозге и во всей нервной системе сохраняется, и когда пройдет хмель, напряжение оказывается ещё больше, чем до принятия алкоголя. Стресс как бы на время "загоняется в угол". Затем стресс "выходит из тени" и вновь начинает терзать человека. К этому ещё добавляется ослабление воли и разбитость.



После приема алкоголя сначала по телу распространяется чувство расслабленности, возрастает уверенность в себе, снижается тревожность.

Однако вскоре после этого наступает обратный эффект. Начинаются перепады настроения, причем интервалы подавленного настроения становятся все дольше.

Человек становится мнительным и агрессивным, поэтому сам ищет, а чаще создает себе неприятности, ввязываясь в конфликты с прохожими или срывая свою злость на домочадцах.

Следующая фаза опьянения ведет к нарушению координации движений, ухудшению зрения, провалам памяти, которые могут длиться до нескольких дней. Человек под действием депрессанта (в подпитии) падает, часто навзничь, и наносит себе увечья различной степени тяжести, в том числе и черепно-мозговые травмы.

Но на этом злоключения не заканчиваются. Алкоголь выветривается, а последствия - нет. Наступает так называемое похмелье, или абстинентный синдром.

Это головная боль, тошнота, рвота, обезвоживание и нарушение мыслительных процессов. Настроение мрачное, подавленное, депрессивное.

Оно нередко сопровождается необоснованной тревогой, страхом, кошмарами во сне, раздражительностью, подозрительностью, бредом ревности.

У алкоголиков часто наблюдаются расстройства психики, наиболее распространенные из которых - "белая горячка", галлюцинации, корсаковский психоз (дезориентация во времени и пространстве, неузнавание новых знакомых, вымышленные события заменяют пробелы в памяти и так далее).