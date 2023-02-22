Bloomberg: США поставят Киеву дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS

Репортёры агентства Bloomberg рассказали, какое дальнобойное оружие Вашингтон передаст Украине.

Американская газета Bloomberg уведомляет, что администрация Пентагона по личному поручению Джо Байдена приняла решение о передаче авиационных бомб Jdam-ER украинским войскам. Известно, что данные ракеты оснащены GPS-наведением и обладают дальностью полёта в 72 километра.

Днём ранее Владимир Путин сообщил, что Россия будет вынуждена отодвигать украинский военный контингент на максимальное рассояние от своих государственных границ в случае передачи дальнобойных ракет Киеву.