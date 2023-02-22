Украинка SOYANA выпустила композицию ННН в поддержку ВС РФ

Украинская исполнительница SOYANA выпустила трек под названием "ННН" в поддержку ВС РФ.

Сегодня, 22 февраля, певица из Украины SOYANA выпустила песню "ННН" совместно с украинским продюсером Юрием Бардашем (группы "Грибы", Quest Pistols, Wellboy, "Нервы") в поддержку ВС РФ.

Сюжет песни повествует о чувствах к любимому мужчине, который защищает свою Родину на поле боя.

В клипе появляется памятник Героям-панфиловцам в Дубосеково, где находится SOYANA .