Скотт Риттер объявил о наступлении поражения украинской армии в ходе российской спецоперации.

Издание Mysl Polska опубликовало интервью с отставным американским разведчиком Скоттом Риттером, который публично заявил, что вооружённые силы Украины уже потерпели поражение в конфликте с российскими войсками вне зависимости от заявлений лидеров западных государств.

Также Риттер предупредил Польшу о том, что войска РФ скоро могут появиться на её границах, призвав поляков снизить градус враждебности в риторике относительно Москвы.