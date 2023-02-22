Минобразования Беларуси огласило итоги репетиционного ЦЭ

Белорусское Министерство образования рассказало о завершении кампании по репетиционному централизованному экзамену.

Пресс-служба Минобразования Беларуси уведомляет, что по итогам окончания проведения цетрализованного экзамена в репетиционном режиме 115 учащихся получили 100 баллов, ещё сто человек не смогли набрать ни одного балла.

Известно, что сто баллов набрали 48 участником при сдаче репетиционного ЦЭ на математике, по русскому и белорусскому языкам высший балл получили 18 человек. Ещё 27 учеников сдали тестовый централизованный экзамен по иностранному языку на сто баллов, 12 получили высший балл по обществоведению.

По химии сто баллов смогли набрать лишь четверо сдававших тест. Аналогичные результаты у пятерых сдававших ЦЭ по биологии, а по физике высший балл получил только один человек.