«РИА Новости»: Путин взорвал информационную бомбу посланием к Федсобранию
2023-02-22 13:07
Издание "РИА Новости" прокомментировало реакцию западных политиков на заявления Владимира Путина во время послания к Федеральному собранию.
22 февраля корреспонденты "РИА Новости" сравнили эффект от послания к Федеральному собранию Владимира Путина со взрывом информационной бомбы, поскольку представители истеблишмента стран Запада демонстрируют устойчивый страх перед словами российского лидера, объявившего о выходе Москвы из Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Днём ранее Путин заявил, что принял решение о приостановке участия России в ДСНВ из-за антироссийской риторики правительства Соединённых Штатов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей