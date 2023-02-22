«РИА Новости»: Путин взорвал информационную бомбу посланием к Федсобранию

Издание "РИА Новости" прокомментировало реакцию западных политиков на заявления Владимира Путина во время послания к Федеральному собранию.

22 февраля корреспонденты "РИА Новости" сравнили эффект от послания к Федеральному собранию Владимира Путина со взрывом информационной бомбы, поскольку представители истеблишмента стран Запада демонстрируют устойчивый страх перед словами российского лидера, объявившего о выходе Москвы из Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Днём ранее Путин заявил, что принял решение о приостановке участия России в ДСНВ из-за антироссийской риторики правительства Соединённых Штатов.