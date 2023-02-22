Песков не смог прокомментировать слухи о неудачном запуске МБР «Сармат»

Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу слухов о неудачном запуске российской МБР.

22 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с отечественными журналистами, которые поинтересовались, правдива ли публикация американского телеканала CNN, накануне заявившего, что Минобороны России провело неудачный учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Песков публично отказался отвечать на поставленный вопрос, делегировав его представителям российского Министерства обороны. Известно, что ранее замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не доверять публикациям CNN о неудачном пуске российской ракеты.