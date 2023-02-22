Reuters: Киев попросит Турцию и ООН о переговорах по зерновой сделке

Правительство Украины намеревается попросить ООН и администрацию Анкары начать переговоры по зерновой сделке с Россией.

Журналисты американской газеты Reuters уведомляют, что представители Киева хотят попросить администрацию Организации объединённых наций и правительство Турции о начале переговоров с Москвой по продлению зерновой сделки. Ожидается, что украинские политики обратятся с соответствющим запросом к Анкаре и ООН уже на этой неделе.

По данным Reuters, офис Владимира Зеленского желает продлить зерновую сделку ещё на год, распространив её действие на большее количество украинских портов.