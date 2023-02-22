Ахеджакова пожаловалась, что у нее нет сил и возможностей эмигрировать из России

84-летняя актриса Лия Ахеджакова, которую сняли со всех постановок театра "Современник", призналась, что у нее нет сил эмигрировать из родной страны.

Лия Ахеджакова рассказала, что ей предлагали уехать на ПМЖ в США, но она не согласилась.

Актриса призналась, что у нее нет сил на эти изменения, так как возраст совсем не тот.

Она рассказала, что в Америку ее звал Дмитрий Крылов, который обещал поставить спектакль для нее.

С тем, что карьера в РФ для Ахеджаковой подошла к концу, она смирилась. О дальнейших планах на жизнь знаменитость сообщать не стала.