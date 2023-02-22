ГУР Украины: решающие бои в зоне СВО пройдут с середины и до конца весны
2023-02-22 14:41
Украинская разведка сообщила о вероятных сроках проведения решающих сражений в зоне спецоперации.
22 февраля лидер Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал интервью журналистам издания Forbes, где публично заявил, что по оценкам ведомства, решающие бои в российско-украинском конфликте состоятся с середины и до конца грядущей весны. По мнению Буданова, российские войска уже начали контрнаступательную операцию в регионе.
Также Кирилл Буданов выразил уверенность, что март, апрель и май станут решающими месяцами для определения исхода специальной военной операции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей