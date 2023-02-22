Буданов намекнул на причастность Украины к крупным пожарам в России

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов утверждает, что частые крупные пожары на территории России не случайны.

Днём среды лидер украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов пообщался с представителями издания "Forbes.ua", публично заявив, что увеличение частоты случаев крупных пожаров на территории России не является случайным событием. Таким образом Буданов дал знать, что украинские спецслужбы причастны к пожарам в РФ.

Также Кирилл Буданов выразил уверенность, что середина и конец будущей весны окажут решающее влияние на исход спецоперации в Украине.