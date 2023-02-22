Онколог Шабанов рассказал, через что пришлось пройти Заворотнюк в московском центре для раковых больных, где она лечилась 5 месяцев
2023-02-22 15:46
Врач-онколог Дмитрий Шабанов рассказал, что представляло собой лечение акрисы Анастасии Заворотнюк в частном онкоцентре Москвы.
Накануне сообщалось, что актриса Анастасия Заворотнюк была выписана из частного онкоцентра Москвы, где знаменитость проходила лечение в течение 5 месяцев.
Врач Дмитрй Шабанов рассказал, через какие испытания Анастасии пришлось пройти за это время.
Онколог убежден, что Заворотнюк жива 4 года, только благодаря стараниям врачей.
Медик считает, что в случае с артисткой результат хороший, так как заболевание удается долгое время сдерживать.
Таких результатов позволяет достичь грамотно подобранная химиотерапия, гормональное лечение и проведенные операции.
Опубликовано: Наталья Гончарова