Американец похудел на 260 кг, чтобы стать для племянника лучшим дядей

Кейзи Кинг стал набирать вес в школьном возрасте, страдая от буллинга одноклассников. В итоге к 30 годам он весил уже 360 кг.

Житель США Кейзи Кинг похудел на 262,6 кг, чтобы стать для своего племянника лучшим дядей. По словам мужчины, он не мог быть идеальным, когда весил больше 360 кг, сообщает Рамблер со ссылкой на The Sun.

Большой вес доставлял ему много неприятностей. 8 лет назад он застрял в душевой кабине своего дома, и ждал 11 часов, пока его вызволят.

После этого мужчина решил худеть. С этим желанием он пришел на американское телешоу о похудании «My 3,000lb».

Потеряв вес, он смог делать то, что ему раньше было недоступно - например, ходить на концерты и свидания.

Кинг рассказал, что вес он стал набирать в подростковый период, когда питался фастфудом и начал вести малоподвижный образ жизни.

Кейзи объясняет это тем, что еда было единстенным, что делало его счастливым, ведь в компании одноклассников он был изгоем. В итоге в 10 лет он уже страдал ожирением.