Ранний и урожайный: эксперты подсказали, как вырастить молодой картофель

Подготовительные работы для этого нужно начинать в марте, а к июню уже можно полакомиться первыми клубнями.

Картофель - один из основных продуктов на столе. Потому каждый хочет, чтобы первый урожай был получен как можно раньше. Как это сделать?

Картофель скороспелых сортов в первых числах марта разложить в тёплом, светлом месте, накрыть полиэтиленовой плёнкой. Когда проклюнутся глазки, пленку убрать и засыпать рыхлой и влажной землёй - слоем в 2–3 см.

Поддон с клубнями оставить в светлом помещении со средней температурой.

После того, как ростки достигнут 4–5 см, их нужно пересадить. К этому моменту каждый уже имеет несколько корешков, отмечает эксперт газеты "Ваши 6 соток".

Ростки аккуратно отделить от маточного клубня и высадить в стаканчики или рассадные кассеты. Продородный субстрат составить заранее - из равных частей зрелого компоста и земли с огорода, - советует специалист.

Пересаженную в индивидуальные ёмкости рассаду перенести в теплицу, Когда рассада опять пойдет в рост, подкормить ее 0,5%-ным раствором минерального удобрения. Молодые растения к середине апреля должны подрасти до 15–20 см.

Примерно в это же время над подготовленными с осени грядками нужно натянуть укрывной материал - чтобы земля прогрелась. Через неделю внести на гряды аммиачную селитру (15 гр. на 1 кв. м), заделать в почву.

После этого можно высадить рассаду картофеля на постоянное место. Высадку производить при плюсовой температуре. Сажать в 1 ряд при расстоянии 10 см клубень от клубня. Заглублять на 5 см. Укрывной материал опять натягивают на дуги.

Через 3 недели после посадки поверхностно внести нитрофоску (20 г на 1 кв. м ряда), окучить. В сухую погоду умеренно поливать. С приходом теплых дней пленку убрать.