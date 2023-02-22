Исследование показало что дневной сон может быть опасен для взрослых

Учеными Медицинского университета в Гуанчжоу было проведено исследование и выяснили, что дневной сон может быть опасен.

Ученые обнаружили, что дневной сон длительностью более одного часа повышает риск смерти от любых причин на 30%.

На 34% повышается вероятность смерти от заболеваний, связанных с работой сердечно-сосудистой системы.

В расчет берется режим, когда человек спит больше шести часов в сутки.

Дневной сон продолжительностью меньше часа не опасен для здоровья и даже улучшает работу сердца.