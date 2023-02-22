Исследование показало что дневной сон может быть опасен для взрослых
2023-02-22 17:29
Учеными Медицинского университета в Гуанчжоу было проведено исследование и выяснили, что дневной сон может быть опасен.
Ученые обнаружили, что дневной сон длительностью более одного часа повышает риск смерти от любых причин на 30%.
На 34% повышается вероятность смерти от заболеваний, связанных с работой сердечно-сосудистой системы.
В расчет берется режим, когда человек спит больше шести часов в сутки.
Дневной сон продолжительностью меньше часа не опасен для здоровья и даже улучшает работу сердца.
Опубликовано: Полина Алисиевич