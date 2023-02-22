На Филиппинах уничтожили 70 спорткаров: Все эти авто ранее принадлежали преступникам

В 2018 году прошла целая церемония по уничтожению автомобилей, на которой лично присутствовал президент Филиппин Родриго Дутерте и политики из правящей верхушки.

Бульдозер уничтожил целых 70 шикарных авто общей стоимостью более шести миллионов долларов. Среди утилизированных авто были Lamborghini, Maserati, Ford Mustang и Porsche.