На Филиппинах уничтожили 70 спорткаров: Все эти авто ранее принадлежали преступникам
Президент Филиппин считает, что автомобили нарушителей закона нужно уничтожать.
Мы нашли видео, где 70 люксовых авто раздавил бульдозер.
Причем на этом мероприятии присутствовал президент. Во многих государствах имущество нарушителей закона подлежит уничтожению.
Островное государство в их числе. В стране принять уничтожать и автомобили преступников, чтобы другим было не повадно нарушать закон.
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В 2018 году прошла целая церемония по уничтожению автомобилей, на которой лично присутствовал президент Филиппин Родриго Дутерте и политики из правящей верхушки.
Бульдозер уничтожил целых 70 шикарных авто общей стоимостью более шести миллионов долларов. Среди утилизированных авто были Lamborghini, Maserati, Ford Mustang и Porsche.
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Зачем же было уничтожать эти авто? И действительно, до прихода Родриго Дутерте к власти дорогие автомобили преступников продавались на аукционе, а доход шел в государственный бюджет.
Но новый президент решил, что государство не должно получать деньги из-за преступности.
Опубликовано: Евгений Прокофьев