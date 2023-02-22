СМИ Северной Кореи назвали внешнюю помощь «отравленной конфетой»

Официальная газета КНДР "Нодонг Синмун" призвала жителей страны на надеяться на внешнюю помощь в деле обеспечения продовольствием.

В последние годы КНДР испытывала нехватку продовольствия. Она страдала от наводнений и тайфунов, международных санкций, направленных на ограничение ее ядерной и ракетной программ, а также резкого сокращения торговли с Китаем из-за закрытия границ и карантина из-за COVID-19.

Большинство учреждений ООН и западных гуманитарных групп с тех пор покинули Северную Корею. Одним из немногих источников внешней продовольственной помощи остается Китай.

В комментарии газета правящей рабочей партии "Нодонг Синмун" предостерегла от получения экономической помощи от "империалистов", которые используют помощь как "ловушку для грабежа и порабощения" стран-получателей и вмешательства в их внутреннюю политику.

Это ошибка - пытаться стимулировать экономику, принимая и съедая эту отравленную конфету, - говорится в комментарии.

Статья появилась после того, как южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что около 700 заключенных в трех сельских тюрьмах, в том числе в центральном городе Кэчхон, умерли от голода и болезней за последние два года.

Министерство объединения Сеула, которое занимается межкорейскими делами, отказалось комментировать отчет, но заявило, что, по-видимому, в последнее время в некоторых северокорейских провинциях увеличилось число смертей от голода.

Производство продуктов питания по сравнению с прошлым годом сократилось, и есть вероятность проблем с распределением из-за изменения их политики в области поставок продовольствия, - сообщил журналистам представитель министерства.

Южнокорейское агентство по развитию сельских районов в декабре оценило производство сельскохозяйственных культур в Северной Корее в 2021 году примерно в 4,5 миллиона тонн. Это на 3,8% меньше, чем в 2021 году. Причина спада обусловлена сильными летними дождями и другими плохими погодными условиями.