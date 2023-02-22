Дима Билан рассказал о своей мечте стать многодетным отцом

Певец уточнил, что сегодня он согласен и на более классическую семью, в которой двое детей.

Дима Билан - один из ярких представителей российской эстрады. Он не только выступает на сцене, но и много лет является наставником популярного шоу «Голос», сообщает Космополитен.

В его личной жизни случались романы, но пока его сердце остается свободным. Тем не менее, Билан мечтает построить крепкую семью. Но у него есть к будущей спутнице жизни важное требование: ей придется родить много детей.

Бывали у меня заскоки, когда я думал: "Нужно 9-10-12 детей". Как это здорово — двенадцать жизней подарить. Ты почти полубог. Надо же! — признался Дима.

Правда, сегодня певец не уверен, что создаст такую большую семью. Исполнитель признался, что его устроит и классика - дочка и сын.

Заслуженный артист РФ рассказал, что у него был творческий кризис. Музыкант не создавал хиты на протяжении двух лет. У Билана на этой почве произошел нервный срыв, который вызвал проблемы со здоровьем.

Я после всемирной известности расслабился. Два года я сидел на лаврах... Период, когда я потерял вкус ко всему, устал очень сильно. Не могу об этом рассказывать, это не только мой секрет, - рассказал Билан в YouTube-шоу Армана Давлетьярова.

Билан признался, что взял большую паузу: у него было 3 месяца абсолютного погружения в себя.