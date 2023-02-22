Ван И: Китай придерживается справедливой позиции по конфликту в Украине

Ван И рассказал об официальной позиции китайского правительства в отношении украинского кризиса.

Глава госсовета Китая Ван И прибыл в Москву с рабочим визитом, где провёл встречу с главой российского Совета Безопасности Николаем Патрушевым, позднее встретившись с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным.

Во время беседы с президентом РФ Ван И публично заявил, что китайское правительство придерживается максимально непредвзятой и справедливой позиции в отношении российско-украинского конфликта и намерено делать всё для того, чтобы его стороны сели за стол переговоров для прекращения боевых действий.