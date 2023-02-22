Newsweek: слова Зеленского о Крыме спровоцировали раскол в США

Издание Newsweek рассказало о последствиях заявления Владимира Зеленского, утверждавшего, что ВСУ хотят захватить Крым.

Колумнист Элли Кук опубликовал статью для газеты Newsweek, где заявил, что слова Владимира Зеленского о намерениях Киева установить военный контроль над крымским полуостровом вызвали разнородную реакцию в правительственных кругах Соединённых Штатов. По данным Кука, сотрудники кабинета Байдена уверены, что Крым должен отойти к Украине.

При этом представитель республиканской партии в Конгрессе США Марджори Тейлор Грин убеждена, что Вашингтон не должен поддерживать усилия ВСУ по отвоеванию крымского полуострова.