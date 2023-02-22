Херш: США и Норвегия ведут тайные операции со времён войны во Вьетнаме

Сеймур Херш рассказал о тайных военных операциях армией Норвегии и Соединённых Штатов.

Американский расследователь Сеймур Херш утверждает, что сотрудничество военных водолазов из США и спецслужб Норвегии не является единичным случаем. По словам Херша, в 1964 году норвежские военно-морские силы продали американским морпехам свои катера для систематических атак на Вьетнам.

Накануне Сеймур Херш заявил, что в июне 2022 года американские водолазы заминировали российские газопроводы "Северный Поток", после чего бомбу активировали норвежские военные.