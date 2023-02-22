Хренин: Польша и Прибалтика наращивают наступательный потенциал армий

Виктор Хренин сообщил о наращивании наступательных возможностей ВС в Польше и странах Балтии.

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин публично заявил, что вооружённые силы Польши и прибалтийских государств наращивают свои наступательные возможности. По мнению Хренина, правительство Соединённых Штатов хочет использовать армии данных стран ддя развязывания конфликта на восточном направлении.

Также Виктор Хренин отметил, что власти США продолжают вынашивать тайные планы по насильственному свершению правительственного строя в Беларуси.