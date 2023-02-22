Южная Корея установила новый антирекорд рождаемости

В 2022 году в Южной Корее снизился коэффициент рождаемости, который и без того был самым низким в мире.

Если в 2021 году количество ожидаемых детей от одной южнокорейской женщины составляло 0,81, то годом позднее показатель снизился до 0,78.

Средний коэффициент в странах Организации экономического сотрудничества и развития по итогам 2022 года составил 1,59, в Японии он был равен 1,33, в США – 1,64.

Несмотря на миллиарды долларов, которые правительство Южной Кореи тратит на субсидии по уходу за детьми, улучшить ситуацию с рождаемостью пока не удается.