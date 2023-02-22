Глава МВД Украины Антон Геращенко увидел скрытый смысл в музыкальной композиции, исполненной на концерте в "Лужниках".

Украинский министр внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что правительство России намекает на желание установить военный контроль над Берлином. По мнению Геращенко, об этом свидетельствует слова песни, исполненной российским разведчиком Николаем Романенко на концерте-митинге в "Лужниках", где также присутствовал Владимир Путин.

Известно, что Романенко исполнил песню "Катюша" в современной интерпретации, где прозвучали такие слова, как "зардеет ярко-красный флаг над Берлином".