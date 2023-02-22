В турецкой Антакье произошло третье сильное землетрясение

Жительница турецкой Антакьи Хавва Тунджай рассказала агентству Reuters о третьем землетрясении, которое произошло вечером 20 февраля.

По ее словам, земля буквально вздымалась под ногами и тряслась. Фасады зданий, которые уцелели во время прежних землетрясений, начали рушиться.

Жители разрушенных ранее домов в это время находились на площади в палатках. Они опасались за своих детей и боялись новых подземных толчков.

Хавва Тунджай собирается покинуть Антакью и уехать в город Эдирне в западной части Турции в 1350 км от ее дома.