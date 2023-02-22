Беларусь предложила поправки к резолюции ООН против поставок оружия Киеву

Белорусское постпредство в ООН предложило свои поправки к тексту резолюции ООН по спецоперации в Украине.

Постоянные представители Беларуси в Организации объединённых наций предложили две поправки к резолюции ООН, осуждающей российскую спецоперацию в Украине.

Оригинальный текст резолюции призывает правительство России немедленно вывести свои войска из Украины и прекратить нанесение ударов по инфраструктуре данной страны. Также в резолюции фигурирует призыв к прекращению боевых действий, направленный к обеим сторонам конфликта.

Известно, что постпредство Беларуси в ООН предлагает убрать из текста резолюции формулировку о немедленном выводе российских военных из Украины в рамках её международно признанных границ. Вторая белорусская поправка предлагает осудить высказывания ряда лидеров "нормандской четвёрки", которые скрывали истинное предназначение Минских соглашений.