Белый дом: Байден споткнулся и упал при посадке в самолёт в Варшаве

В Белом доме сообщили о падении Джо Байдена при попытке попасть на борт самолёта.

Вечером 22 февраля пресс-служба Белого дома уведомила, что Джо Байден оступился во время поднятия по трапу самолёта в Варшаве, откуда американский лидер намеревался улететь после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. Известно, что споткнувшись, Байден упал вперёд, однако быстро встал и пошёл дальше.

Примечательно, что днём ранее член делегации Джо Байдена также споткнулся и упал с трапа самолёта во время его приземления в Варшаве, где американский лидер выступил с речью накануне.