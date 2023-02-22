Попеску: МИД Молдавии денонсирует до 20 соглашений с СНГ

Нику Попеску анонсировал выход Молдавии из множества соглашений с Содружеством независимых наций.

В среду журналисты телеканала Jurnal TV взяли интервью у главы молдавского внешнеполитического ведомства Нику Попеску, который публично заявил, что в ближайшее время Министерство иностранных дел Молдавии намеревается денонсировать порядка двадцати соглашений между администрацией Кишинёва и СНГ.

По данным Попеску, в настоящий момент представители молдавского МИДа заняты составлением списков соглашений с СНГ, которые будут денонсированы со стороны Молдавии.