Издание The Federalist опубликовало материал Эдди Скарри, который указал на правоту Владимира Путина по поводу роли Запада в конфликте на Украине.

Автор материала утверждает, что западные СМИ намеренно цитируют только слова российского президента о приостановке участия в ДСНВ из послания к Федеральному собранию.

Скарри отмечает, что высказывания Путина об украинском конфликте были обоснованными и рациональными.

В частности, российский лидер сказал, что НАТО пытается использовать ситуацию на Украине для нанесения России стратегического поражения и разжигания войны.