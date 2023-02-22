Reuters: послы ЕС не смогли согласовать санкции против РФ из-за каучука и российских активов
2023-02-22 22:41
Агентство Reuters сообщает, что в ходе обсуждения антироссийских санкций между дипломатами из стран Евросоюза возникли разногласия.
Нерешенные вопросы касаются каучука и обязательств по предоставлению отчетов о российских активах в Европе.
Из-за этих разногласий послы стран Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе есть разногласия по поводу нового пакета санкций против России.
Опубликовано: Светлана Репина