Reuters: послы ЕС не смогли согласовать санкции против РФ из-за каучука и российских активов

Агентство Reuters сообщает, что в ходе обсуждения антироссийских санкций между дипломатами из стран Евросоюза возникли разногласия.

Нерешенные вопросы касаются каучука и обязательств по предоставлению отчетов о российских активах в Европе.

Из-за этих разногласий послы стран Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе есть разногласия по поводу нового пакета санкций против России.