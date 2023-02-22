Давидовски: Байден тайно помолился за Россию во время мессы в Варшаве

Польский священник утверждает, что Джо Байден молился за Россию, посещая один из католических храмов.

22 февраля польский священнослужитель в костёле Варшавы Виеслав Давидовски сообщил, что к нему приходил президент США Джо Байден, который в атмосфере строжайшей секретности принял участие в мессе, помолившись за "мир и преображение" России.

Также Давидовски утверждает, что во время богослужения он нарисовал на лбу Байдена крест с помощью пепла, что является традиционным символом "пепельной среды", предшествующей началу Великого поста. Также священник показал фото американского президента с таким крестом на лбу, а позднее Джо Байдена заметили со следами пепла на лице.